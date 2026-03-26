Дым в квартире: как в России законно наказать курящего соседа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Формально нет прямого запрета на потребление табака в квартире.

Что делать если дым от курящих соседей проникает в квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: россияне могут подать в суд на курящих соседей

Россияне имеют право требовать через суд денежную компенсацию в размере до 20 тысяч рублей, если в их жилье проникает табачный дым от соседей. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия в беседе с ТАСС.

Эксперт пояснил, что, если нарушители игнорируют устные просьбы, пострадавшая сторона может обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Он добавил, что итоговая сумма выплат обычно варьируется от пяти до 20 тысяч рублей. При вынесении вердикта судьи детально изучают все обстоятельства происшествия. Они оценивают реальную степень ущерба, нанесенного здоровью и благополучию истца или его близких родственников.

Формально законодательство не накладывает прямой запрет на курение внутри жилой собственности. Однако вредные вещества не должны выходить за границы квартиры курильщика и мешать окружающим.

В противном случае это считается нарушением права на благоприятную окружающую среду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка
16:20
Пока дочь лечится: мать Лерчек открыла косметический бизнес

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео