Дым в квартире: как в России законно наказать курящего соседа

ТАСС: россияне могут подать в суд на курящих соседей

Россияне имеют право требовать через суд денежную компенсацию в размере до 20 тысяч рублей, если в их жилье проникает табачный дым от соседей. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия в беседе с ТАСС.

Эксперт пояснил, что, если нарушители игнорируют устные просьбы, пострадавшая сторона может обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Он добавил, что итоговая сумма выплат обычно варьируется от пяти до 20 тысяч рублей. При вынесении вердикта судьи детально изучают все обстоятельства происшествия. Они оценивают реальную степень ущерба, нанесенного здоровью и благополучию истца или его близких родственников.

Формально законодательство не накладывает прямой запрет на курение внутри жилой собственности. Однако вредные вещества не должны выходить за границы квартиры курильщика и мешать окружающим.

В противном случае это считается нарушением права на благоприятную окружающую среду.

