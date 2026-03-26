Кофеин и кокаин: на Багамских островах ученые обнаружили акул-наркоманов

Mirror: на Багамских островах ученые обнаружили акул-наркоманов

В крови акул, обитающих вблизи Багамских островов, были обнаружены следы кокаина, обезболивающих средств и кофеина. Об этом сообщило Mirror.

Исследование проводилось специалистами Федерального университета Параны, которые проанализировали состояние морской фауны в популярном туристическом регионе.

Ученые пришли к выводу, что хищники употребляют опасные вещества из-за загрязнения океана. Проблемы с экологией вызваны деятельностью человека, в частности туризмом и дайвингом.

Лекарственные препараты и наркотики классифицируются экспертами как загрязнители. Они вызывают беспокойство, так как их долгосрочное влияние на дикую природу остается до конца не изученным. При этом, остается потенциально разрушительным.

Руководитель научного проекта Наташа Восник пояснила, что выводы были сделаны на основе анализа образцов крови 85 особей, выловленных в районе острова Эльютера. У трети протестированных акул содержание фармацевтических препаратов в организме оказалось значительным.

«Таким образом, понимание того, как эти загрязнители влияют на физиологию акул и долгосрочное здоровье популяции, становится первостепенным не только для сохранения ключевого экологического компонента прибрежных экосистем, но и для сохранения социальных и экономических выгод, которые они обеспечивают», — пояснили авторы исследования.

По мнению ученых, помимо бытовых стоков, источником заражения могли стать потерянные или намеренно сброшенные в воду партии контрабандных наркотиков.

Подобные случаи ранее уже фиксировались в других частях света. Например, в Бразилии ученые обнаружили высокую концентрацию кокаина у длиннорылых акул в районе Рио-де-Жанейро.

Британский специалист Рэйчел Энн Хаузер-Дэвис тогда отмечала, что результаты указывают на хроническое воздействие наркотиков на морскую среду из-за неисправных канализационных систем и деятельности нелегальных лабораторий.

Эксперты предупреждают, что регулярное поглощение таких веществ может радикально изменить поведение акул, сделав их более агрессивными или непредсказуемыми.

Загрязнение мирового океана продуктами жизнедеятельности человека становится глобальной проблемой, угрожающей биологическому разнообразию и стабильности прибрежных экосистем.

Исследователи настаивают на продолжении мониторинга, чтобы предотвратить экологическую катастрофу в местах массового отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.