Шансов все меньше: почему не получается спасти застрявшего на мели кита на Балтике

У гиганта уже начались проблемы с кожей из-за морской воды.

У застрявшего на мели кита на Балтике начались проблемы с кожей

Спасательная операция, за которой следит весь мир, разворачивается сейчас на берегах Балтики. Огромный десятиметровый кит сел на мель и уже который день не может вернуться в море.

Волонтеры пробовали нагнать искусственные волны с помощью катеров, но это не сработало. Сегодня у спасателей, вероятно, последний шанс. Кит еще жив, но ослаблен. Прямо сейчас на месте работает корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Еще одна попытка спасти балтийского пленника. Операция началась еще до восхода солнца. Задача — выкопать плавательный канал.

Здесь каждая минута на счету, ведь никто не знает, сколько еще продержится кит. Спасатели рассчитывают на несколько часов работы, но сделают все возможное, чтобы ускорить процесс.

Такие животные способны лежать на мели несколько дней, а порой и до недели, если масса тела не повреждает внутренние органы. Но у этого кита уже начались проблемы с кожей из-за недостаточной солености Балтийского моря.

Спасателям приходится действовать осторожно. Приближаться к киту опасно. Одним ударом хвоста он может опрокинуть технику.

