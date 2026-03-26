«Тихий и спокойный»: свидетельница о стрелявшем в челябинской школе ученике

Ученика, напавшего на одноклассницу в челябинской школе, считали спокойным

Подростка, выстрелившего из сигнального пистолета в одноклассницу в челябинской школе № 32, считали спокойным. Об этом 5-tv.ru рассказала девушка, учащаяся в этом же образовательном учреждении.

По ее словам, напавший был в глазах окружающих тихим и спокойным человеком. Она предположила, что причиной произошедшего могла стать травля подростка. Ученица также отметила, что такое в их образовательном учреждении случилось впервые.

Девочка описала, что после инцидента на полу лежал предмет, напоминающий самодельную петарду.

По предварительной информации, ученик ворвался в школу с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом, из которого и выстрелил в свою одноклассницу, а затем выпал из окна. В общей сложности ранения получили пять человек, в том числе и нападавший. Он был госпитализирован в местную больницу с переломами ног.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утром 16 марта в подмосковном поселке Свердловский подросток напал с ножом одноклассника по дороге в школу, после чего отправился на занятия. Это нападение было спланировано заранее.

