«Выстрелил однокласснице в лицо»: подробности нападения на школу в Челябинске

Сергей Добровинский
После первого же хлопка в учебном заведении началась паника.

Подросток, напавший на школу в Челябинске, выстрелил однокласснице в голову

Подросток, напавший на школу в Челябинске с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом, выстрелил однокласснице в лицо. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Сначала мы услышали хлопок, началась паника. Мы закрыли дверь и спрятались в конце кабинета», — рассказала 5-tv.ru ученица школы № 32.

Школьник атаковал одноклассников во время урока примерно в 09.00.  Очевидцы рассказали, что молодой человек использовал оружие из детских магазинов, которое сам модифицировал.

Напавший, по их словам, был всегда тихим и спокойным парнем.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Ранее сообщалось, что школьник ворвался в учебное заведение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком - после нападения он выпал из окна, получив травмы.

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео