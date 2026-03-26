Карате и шахматы: что известно о напавшем на школу в Челябинске подростке

Напавший на школу в Челябинске подросток занимался карате и шахматами

Напавший на школу № 32 в Челябинске пятнадцатилетний ученик ранее занимался карате киокушинкай. По данным источника 5-tv.ru, подросток выступал на областных соревнованиях по этому виду единоборств, а также увлекался лазертагом (командная игра с использованием безопасного лазерного оружия. — Прим. ред.).

Кроме того, известно, что школьник принимал участие в городских турнирах по быстрым шахматам. В классическом рейтинге он находился далеко за пределами лидеров — занимал 83694-е место.

По предварительной информации, подросток пришел в учебное заведение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком. В классе он выстрелил в голову однокласснице, после чего выпал из окна. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе сам нападавший.

С переломами ног подростка доставили в детскую областную больницу.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученица той же школы рассказала, что юношу считали спокойным и замкнутым. По ее мнению, причиной случившегося могла стать травля со стороны сверстников. Она также отметила, что подобных инцидентов в школе раньше не происходило.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.