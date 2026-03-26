Толерантность к агрессии: психотерапевт раскрыл последствия буллинга в школах

|
Сергей Добровинский

Врач проанализировал ситуацию с нападением на учебное заведение в Челябинске.

К чему приводит буллинг в школах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психотерапевт Мостиков: подросток-жертва может превратиться в агрессора

Проблема буллинга и подростковой агрессии сегодня — это зеркало имеющихся в обществе негативных тенденций. Об этом в интервью URA.RU рассказал доктор медицинских наук Сергей Мостиков.

Эксперт отметил, что «трудный возраст» и «плохая компания» — это лишь верхушка айсберга. Проблема гораздо глубже — депрессия, желание отомстить и полное отсутствие эмоционального контакта с родителями.

«У нас в обществе толерантность к агрессии снижена до минимального уровня. Жестокость, насилие — это, условно, как на Урале снег зимой», — объяснил психотерапевт.

В психологии агрессию делят на инструментальную, связанную с демонстрацией гнева и жестокости ради достижения некой цели, и враждебную.

В подростковом возрасте агрессия как явление чаще всего является следствием отношений в семье или реакцией на давление извне. Несовершеннолетний может проявлять свою агрессию по-разному. Если подросток стал жертвой, он может сам превратиться в агрессора для других, чтобы психологически бессознательно совладать с травмировавшей ситуацией и вернуть ощущение контроля.

Поводом для разговора на эту тяжелую тему стали события утра 26 марта в Челябинске. Там ученик пришел в школу № 32 с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом. Мальчик выстрелил в одноклассницу и выпрыгнул из окна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
