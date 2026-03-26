Набиуллина: цифровой рубль не станет обязательным для граждан

Лилия Килячкова
Центробанк не собирается искусственно форсировать внедрение технологии, а стремится сделать ее востребованной для бизнеса и людей.

Массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года не означает, что он станет обязательным для всех граждан. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Государственной думы.

По словам Набиуллиной, крупнейшие банки будут предоставлять сервис цифрового рубля всем желающим клиентам, однако это необязательно.

«Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», — сказала глава Центробанка.

Также глава регулятора отметила, что автоматически счет цифрового рубля никому открываться не будет. Если человек не захочет пользоваться новым инструментом, он просто не будет открывать такой счет. Центробанк не собирается искусственно форсировать внедрение технологии, а стремится сделать ее востребованной для бизнеса и граждан.

«У цифрового рубля будут свои плюсы. Бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы», — отметила Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Согласно нововведению, банки и торговые предприятия будут подключаться к платформе цифрового рубля поэтапно, а также смогут использовать универсальный QR-код для расчетов.

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео