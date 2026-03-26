Госдума отклонила законопроект об уголовной статье за автоподставы

Лилия Килячкова
В настоящее время виновников судят за мошенничество, однако законодатели хотели ужесточить ответственность за подобные преступления.

Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал ввести отдельную уголовную статью за умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег (автоподставы — Прим. ред.). Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагалось выделить намеренное создание аварии в целях вымогательства денег в отдельный вид преступления и установить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью срок наказания мог бы достигать семи лет.

Однако комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в своем отзыве на законопроект отметил, что преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта уже охватываются существующими статьями Уголовного кодекса, в частности статьей 27 УК РФ.

«Указание в проектируемой норме на такую цель создания дорожно-транспортного происшествия, как вымогательство, при отсутствии признаков, характеризующих вымогательство, <…> недостаточно для отнесения данного преступления к преступлениям против собственности», — говорится в заключении комитета Госдумы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-жена футболиста Павла Погребняка, модель Мария Погребняк, столкнулась с попыткой мошенничества с использованием автоподставы. Инцидент произошел во дворе, когда женщина парковалась: неизвестный мужчина бросился под колеса, инсценировав наезд.

По словам Марии, она начала сдавать назад, когда появился мужчина, бросил в сторону машины зажигалку и стал кричать, требуя вызвать скорую. Осмотр авто не выявил никаких повреждений, однако мужчина продолжал настаивать, что его сбили.

