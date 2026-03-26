Зеленский осознал, что получит гарантии от США после вывода боевиков из Донбасса

|
Светлана Стофорандова
Переговоры по поводу урегулирования украинского кризиса продолжаются в закрытом формате.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина осознала, что США готовы предоставить ей гарантии безопасности только после полного вывода боевиков из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это понимание не может не радовать, потому что он (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса, он об этом публично сказал», — сказал Дмитриев журналистам.

Политик также отметил, что сейчас мирные переговоры продолжаются в закрытом режиме. При этом российские дипломаты твердо стоят на том, чтобы любое решение конфликта было возможно исключительно на условиях России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским для заключения соглашения. Он отметил, что хотя стороны приближаются к этому, процесс оказался сложнее, чем он ожидал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео