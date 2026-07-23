Песков оценил перспективы отношений РФ и США после встречи Лаврова и Рубио

Дипломатического прорыва после переговоров Рубио и Лаврова ждать не стоит

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать после них дипломатического прорыва.

«В данной ситуации я не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. Надеемся, что когда переговорщики американские будут свободнее, мы продолжим диалог очно. Они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции заявил о невозможности Международного уголовного суда (МУС) преследовать граждан Соединенных Штатов. Он напомнил, что Вашингтон не подписывал договор о вступлении в эту организацию и не является ее участником.

По словам Рубио, у США и МУС существуют давние разногласия. Он резко раскритиковал сотрудников суда, назвав их «сумасшедшими» за намерения предъявлять обвинения американским военнослужащим и даже президенту. Госсекретарь подчеркнул, что Штаты не планируют присоединяться к МУС и не потерпят применения его юрисдикции к своим гражданам, пригрозив в противном случае серьезными последствиями.

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