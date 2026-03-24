Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Мурад Устаров
Президент США признал, что решить украинский вопрос оказалось не так просто.

Когда встретятся Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп 24 марта в беседе с журналистами в Овальном кабинете заявил, что хотел бы увидеть личную встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского с последующим заключением соглашения. По его словам, стороны находятся на подступах к этому, хотя он уже неоднократно делал подобные прогнозы.

Глава Белого дома признался, что изначально считал украинское урегулирование самой легкой задачей, но на практике оно оказалось куда более сложным. При этом он по-прежнему считает, что Москва и Киев приближаются к выработке договоренностей.

Ранее, 21 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что российская сторона еще на переговорах в Анкоридже демонстрировала готовность к урегулированию, однако американские партнеры начали проявлять нерешительность. Одновременно, по его словам, продолжаются попытки вытеснить Россию с мировых энергетических рынков.

Лавров также отмечал, что достигнутые в Анкоридже договоренности остаются в силе для администрации Трампа, и Москва это подтверждает. При этом он подчеркнул, что признание реалий на месте касается не столько территорий, сколько воли проживающих там людей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео