Первая встреча после Анкориджа: подробности переговоров Лаврова и Рубио

Урегулирование украинского конфликта стало одной из главных тем встреч АСЕАН. Этим утром в Маниле состоялся разговор глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио.

В плотном дипломатическом графике стороны нашли лишь полчаса для беседы за закрытыми дверьми. Несколько минут назад в нашем МИД раскрыли первые ее детали. Сергей Лавров указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Кроме того, министры обсудили ситуацию в Персидском заливе и договорились продолжить контакты.

Обстановку на месте наблюдал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он работает на Филиппинах.

Все внимание мировой прессы приковано к конгресс-центру в Маниле. На полях АСЕАН встречаются главные дипломаты России и США. Вопросы, которые они будут обсуждать, касаются всей планеты.

Строгие ограничения: по десять журналистов с российской и американской сторон.

«Сейчас российские журналисты уже готовы идти на встречу с Лавровым, нас собирают. Самое время идти, российский министр уже тоже на подходе к комнате переговоров. Ожидание буквально в нескольких метров от комнаты переговоров, мы ждем команды от филиппинской стороны, чтобы они сопроводили нас до комнаты», — показал корреспондент.

Формально принимающая сторона — американцы. Переговоры на их территории. Они объясняют правила.

— Вероятно, американским журналистам будет логичнее расположиться справа, чтобы снимать нашего госсекретаря, а российским — слева, чтобы снимать российского министра иностранных дел.

Непосредственно возле помещения для переговоров — ажиотаж, здесь ждут и американские журналисты, и российские. Им сказали, кто где должен примерно стоять. Ориентироваться будут по ходу.

Сначала в комнату заходит Сергей Лавров. Потом приглашают журналистов. Внутри — тесно. Американцы, вопреки всем просьбам и договоренностям, начинают выкрикивать вопросы нашему министру — что-то про Иран, Украину.

Делегации — за небольшим столом с зеленым сукном. Друг напротив друга. Пять на пять. У Лаврова — темно-синий галстук, у Рубио — традиционно красный. На столах только вода, блокноты и шариковые ручки. Никаких наушников для перевода не видно.

45 секунд ровно дали журналистам на съемки внутри. Сразу после узнаем у официального представителя МИД России Марии Захаровой детали организации переговоров.

— Кто были инициатором вот этих переговоров, этой встречи в Маниле?

— Это американская сторона вышла с таким предложением. Соответственно, российская делегация согласилась, встреча началась.

Понятно, что главная тема — урегулирование украинского конфликта. Сергей Лавров заявлял: в Анкоридже на саммите президентов удалось договориться о том, как прекратить боевые действия. Россия согласилась на предложения Вашингтона. А потом тот же Рубио заявил, что никаких договоренностей и не было вовсе.

Очевидно, что на встрече разговор не только о мирном урегулировании. Косвенно госсекретарь США Марко Рубио это подтвердил, сказав, что конфликт на Украине помешал найти общие точки соприкосновения, но это не означает, что попыток определить общие сферы для сотрудничества не будет.

Сегодня это новость номер один. Даже если с самой встречи нет никаких — даже протокольных — слов. Мировые СМИ подогревают интерес к тому, что происходило за закрытыми дверями.

Впервые Лавров и Рубио встретились в феврале 2025 года в Эр-Рияде в составе делегаций. И это была первая беседа на таком высоком уровне с 2022 года. А вот тет-а-тет они поговорили только в июле прошлого года. Было это тоже на саммите АСЕАН, только в столице Малайзии. После нам удалось узнать у Рубио, как американская сторона видит перспективы.

На вопрос о прогрессе с Россией после встречи, Рубио тогда ответил:

«У нас состоялась продуктивная, как мне кажется, конструктивная и откровенная встреча, и, надеюсь, она приведет к прогрессу», — сказал госсекретарь США.

Потом — Анкоридж, а двусторонка уже на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Интересно, что обе беседы — в Куала-Лумпуре и Нью-Йорке — продолжались по 50 минут.

Сегодняшний разговор занял около получаса. Смогли ли стороны найти точки соприкосновения — станет понятно в ближайшее время. Журналистский пул сразу после переговоров едет в аэропорт Манилы.

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