Котенок важнее свободы: угонщица умоляла полицию спасти своего питомца

Дарья Орлова
Дарья Орлова 3 679 0

Необычная сцена задержания попала на видео и удивила даже опытных офицеров.

Женщина угнала машину и переживала за своего котенка почему

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В США угонщица умоляла полицию спасти своего питомца во время задержания

В США женщина похитила автомобиль, взяв с собой домашнего котенка. О необычном происшествии сообщает радиостанция Hits 96.

Сотрудники полиции вскоре остановили транспортное средство. В салоне находились 23-летняя девушка и 29-летний мужчина. После остановки они попытались сбежать, однако их быстро настигли.

Женщину нашли спрятавшейся под припаркованным пикапом — она крепко прижимала к груди котенка. При этом сам факт задержания, судя по ее поведению, не вызвал у нее сильного волнения: куда больше она переживала за судьбу животного.

На записи с нагрудной камеры одного из офицеров слышно, как подозреваемая, находясь в состоянии паники, обращается к полицейским с просьбой позаботиться о питомце.

«Чувак, можно мне, пожалуйста, забрать моего котенка? Я просто хотела, чтобы он был в безопасности», — умоляла она стражей порядка.

Один из сотрудников с иронией поинтересовался, считает ли она безопасными сложившиеся обстоятельства.

После задержания котенка забрали и передали в приют для животных, где подтвердили, что с ним все в порядке. Женщине и ее спутнику собираются предъявить обвинения в угоне автомобиля, сопротивлении при задержании, а также по другим ордерам, которые были выданы ранее.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
