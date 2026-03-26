Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Прибыл в Саудовскую Аравию. Назначены важные встречи», — говорится в его публикации.

Глава киевского режима также отметил важность сотрудничества с теми, кто готов работать над вопросами международной безопасности. Конкретных имен Зеленский не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США усиливают давление на Владимира Зеленского, призывая его провести президентские выборы. В противном случае Вашингтон может отказать Украине в гарантиях безопасности после конфликта.

Украинцы также требуют выборов. Согласно соцопросам, большинство жителей устали от коррупции и скандалов. Это все приводит к падению поддержки главы киевского режима. Недостаток финансирования этот процесс только ускорит. Многие эксперты предупреждают, что без западной помощи к июню у команды Зеленского могут закончиться средства даже для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.