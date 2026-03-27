Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия»

В Москве началось масштабное строительство Национального центра «Россия». По задумке, это будет новая визитная карточка города и всей страны. Большое выставочное пространство на площади 200 тысяч квадратных метров с уникальной архитектурой. К 2029 году там появится еще и ландшафтный парк с водоемами, зелеными аллеями и гастрономическими рядами.

«Готов выполнить вашу команду по закладке первого «куба» бетона строительства национального центра «Россия», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начинаем», — дал команду президент России Владимир Путин.

По словам директора Национального центра Натальи Виртуозовой, изюминкой главного здания станет уникальный мультимедийный фасад с гигантским экраном.

Комплекс поручил создать Владимир Путин — после невероятного успеха выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которую посетили больше 18 миллионов человек. Свои достижения в самых разных сферах там представляли все регионы страны.

