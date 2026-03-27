Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса

Минфин с 1 апреля изменит правила заполнения налоговых платежных документов

С 1 апреля 2026 года в России начнут действовать утвержденные приказом Министерства финансов изменения правил заполнения платежных документов. Нововведения коснутся оформления реквизитов при переводах денежных средств при уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет. Речь идет о технических нюансах, но несоблюдение может повлечь задержки зачисления или возврат средств. Об этом сообщается в материале URA.RU.

Цель изменений — усовершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Приказ Минфина № 58н от 16 мая 2025 года заменит действовавший с 2013 года Приказ № 107н. Обновятся методы проведения платежей по налогам и взносам, оплату за работы и услуги автономных учреждений. В приказе ведомства уточняется список обязательных данных для платежных поручений, форма указания сведений, порядок их кодирования, в том числе создание штрих-кода.

Например, в поле 102 «КПП плательщика» при перечислении единого налогового платежа (ЕНП) теперь вместо реального КПП всегда указывается «0», если это не иностранная организация с обособленными подразделениями и конкретными кодами. В поле 8 «Плательщик» указываются полные фамилия, имя и отчество, а индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и главы крестьянско-фермерских хозяйств добавляют свой статус.

В полях 105 «ОКТМО», а также 106–109 (по требованию налоговой службы или решению суда) при перечислении ЕНП теперь нужно вписывать код «0», а в поле 101 «Статус плательщика» для добровольного перечисления налогов и взносов — «01». Поле 24 «Назначение платежа» должно содержать все данные о наименовании товаров, работ и услуг, номера и даты договоров, идентификатор «ЕНП». Реквизит «Фактический плательщик» заполняется, если средства переводит не сам налогоплательщик, а его представитель.

