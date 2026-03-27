ЖКХ по новым правилам: что изменится в квитанциях с 1 апреля

Правила оплаты услуг ЖКХ изменятся с 1 апреля

С 1 апреля в России вступают в силу изменения, которые затронут оплату коммунальных услуг, а также ряд операций с недвижимостью. Новые правила коснутся собственников жилья, использующих приборы учета ресурсов, а также тех, кто планирует сделки с недвижимостью или строительство. Подробности выяснил портал 360.ru.

Новые квитанции и сроки оплаты

Хотя формально обновленные нормы начали действовать еще в марте, большинство граждан заметит их только в апреле, когда получит платежные документы нового образца. Квитанции станут более подробными: в них появится разбивка по видам услуг, если их предоставляют разные организации, а также отдельные строки, показывающие расходы на содержание общего имущества.

Ключевое изменение касается сроков оплаты: теперь внести плату за коммунальные услуги необходимо до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. В противном случае начнут начисляться пени.

Кроме того, в платежках будет отображаться информация о задолженности. Предполагается, что это поможет собственникам быстрее реагировать и погашать долги.

Изменится и порядок работы с неплательщиками. Сначала им направят уведомление, затем могут предложить рассрочку. Только после этого возможны более жесткие меры — ограничение услуг или обращение в суд.

Усиленный контроль за счетчиками

Существенные нововведения касаются передачи показаний приборов учета. Если ранее сроки могли различаться в зависимости от управляющей компании, теперь установлен единый период — с 20-го по 25-е число каждого месяца.

Если владелец жилья не передаст данные вовремя, начисления произведут по среднемесячному потреблению за последние полгода. Такой подход считается более мягким по сравнению с прежней системой, когда применялись нормативы, зачастую превышающие реальные расходы.

Под повышенное внимание попадут и резкие отклонения в показаниях. Например, если потребление воды внезапно снизится до нуля, система может посчитать такие данные недостоверными и начислить оплату по более высоким нормативам.

Все изменения сразу будут отражаться в квитанциях. Это даст возможность собственникам, не согласным с начислениями, оперативно требовать перерасчет. Новые правила распространяются на водоснабжение, электроэнергию и отопление.

Коммунальные службы уже советуют проверить исправность приборов учета и корректность их работы до вступления изменений в силу. Наименее подвержены рискам владельцы «умных» счетчиков, автоматически передающих данные.

Расширение безналичных способов оплаты

В обновленных платежных документах появится полный перечень доступных способов безналичной оплаты — от банковских сервисов и портала Госуслуг до мобильных приложений управляющих компаний.

Такой формат удобен тем, что позволяет хранить квитанции в электронном виде и при необходимости быстро обращаться к ним при возникновении вопросов.

Перед использованием электронных сервисов специалисты рекомендуют внимательно проверить реквизиты: номер лицевого счета, адрес, данные собственника, а также отсутствие дублирующих начислений, которые ранее уже фиксировались из-за технических сбоев.

Изменения в контроле сделок с недвижимостью

С 1 апреля также вступают в силу новые правила финансового контроля при операциях с недвижимостью. Согласно распоряжению Росфинмониторинга, порог обязательного контроля для сделок, проходящих через банки, увеличен с 5 до 75 миллионов рублей.

При этом для агентств недвижимости и частных риелторов прежний лимит в 5 миллионов рублей сохраняется — они по-прежнему обязаны уведомлять о таких сделках.

Ожидается, что нововведение снизит административную нагрузку на граждан, приобретающих стандартное жилье, в том числе в ипотеку или через банковские аккредитивы. При этом контроль за крупными и сложными сделками, включая операции с элитной недвижимостью, останется на прежнем уровне.

