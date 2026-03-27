«Чистит» сосуды и снижает холестерин: ученые назвали самую полезную приправу

Дарья Орлова
Свойства этой специи могут вас удивить.

Самая полезная для здоровья приправа ее свойства название

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Nutrients: Куркума укрепляет сосуды и снижает холестерин

Ученые, изучив результаты клинических и лабораторных исследований, пришли к выводу, что одна широко распространенная специя может положительно влиять на состояние сосудов и показатели жирового обмена. Об этом сообщает научный журнал Nutrients.

Речь идет о куркуме, а точнее — о ее активном компоненте куркумине. По данным специалистов, это вещество оказывает защитное действие на эндотелий — внутренний слой сосудов.

Вещество помогает снижать уровень окислительного стресса, а также усиливает выработку оксида азота, который играет ключевую роль в поддержании нормального сосудистого тонуса и кровотока. Нарушения этих процессов считаются одними из ранних признаков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследователи определили влияние куркумина на липидный профиль. Участники с метаболическими нарушениями продемонстрировали снижение уровня «плохого» холестерина, триглицеридов и общего холестерина. Ученые связывают такой эффект с тем, что соединение воздействует на клеточные механизмы, отвечающие за синтез и переработку жиров.

Помимо этого, куркумин проявил выраженные противовоспалительные свойства. Он способствует снижению концентрации таких маркеров воспаления, как интерлейкин-6 и TNF-α, что может иметь значение при хронических заболеваниях.

При этом специалисты отметили, что у людей без признаков воспалительных процессов заметного эффекта не выявлено. Это указывает на избирательное действие куркумина.

