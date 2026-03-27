Не признавал авторитеты: первоклассник-тиран держал в страхе школу

В Новосибирске первоклассник-тиран держал школу в страхе

В новосибирском лицее № 176 в 2017 году родители учеников 1 «Б» класса начали массово обращаться в различные инстанции с просьбой защитить их детей от одноклассника. По их словам, семилетний Матвей (имя изменено) регулярно проявлял агрессию: мог ударить сверстника, пнуть девочку, использовать ножницы как оружие и при этом активно ругался матом.

Как пишет KP.RU, несмотря на возраст, у мальчика уже имелись материалы в полиции. Журналисты пришли к выводу, что проблема кроется не только в поведении ребенка, но и в обстановке, в которой он растет.

Лицей с особыми мерами

Родители учеников отмечали, что подобные случаи происходят регулярно. Один из детей жаловался матери, что Матвей снова ударил одноклассника и вел себя вызывающе.

В самой школе были вынуждены принять дополнительные меры. Мальчика посадили отдельно за первую парту, позади него оставили пустое место, а над его рабочим столом установили камеру видеонаблюдения, чтобы фиксировать возможные инциденты. Учителя признавались, что даже обычные предметы вроде ножниц на уроках изобразительного искусства вызывали у них опасения.

Проблемы начались еще в детском саду

Сложности с поведением проявлялись у Матвея задолго до школы. Воспитатели вспоминали, что он мог проявлять агрессию по отношению к другим детям и даже взрослым, при этом не признавая авторитетов. Сначала педагоги надеялись, что с возрастом это пройдет, однако ситуация только усугублялась.

У мальчика диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, однако подобный диагноз встречается у многих детей и сам по себе не объясняет уровень агрессии.

Подозрения в семье

Матвея воспитывала мать Евгения, которой помогала бабушка. Отец ушел из семьи, когда ребенок был совсем маленьким.

Еще в 2013 году у сотрудников детского сада возникли серьезные опасения: мальчик пришел в группу с многочисленными синяками. Тогда его временно изъяли из семьи, поместив сначала в больницу, а затем в приют.

Мать пытались лишить родительских прав, однако она обжаловала решение и спустя месяц добилась возвращения сына домой.

Месяц в приюте и его последствия

Представители общественных организаций, следившие за ситуацией, считали, что изъятие ребенка было чрезмерной мерой. По их мнению, даже если в семье имели место проблемы, это не должно было приводить к разлучению.

При этом специалисты отмечали, что пребывание в приюте могло еще сильнее повлиять на психику ребенка. После возвращения домой поведение Матвея не улучшилось.

Изгой среди сверстников

Позже мальчика записали в подготовительный центр, однако оттуда его вскоре попросили уйти. Руководство учреждения указывало на постоянные нарушения дисциплины и грубое поведение как самого ребенка, так и его матери.

К моменту поступления в школу ситуация осложнилась тем, что многие дети уже знали Матвея по детскому саду. С первых дней он оказался изолирован от коллектива.

Один из инцидентов произошел уже 1 сентября: мальчик отказался остаться после урока по просьбе учителя, а когда одноклассницы попытались его остановить, ударил одну из них.

Позже другой девочке, недавно прошедшей реабилитацию после травмы позвоночника, он нанес удар по спине. Родители были возмущены и задавались вопросом, как их дети могут учиться в таких условиях.

Школа между законом и безопасностью

Руководство лицея поясняло, что отказать ребенку в обучении не имеет права, так как он проживает на закрепленной территории.

В декабре мать согласилась перевести сына на домашнее обучение, однако уже в январе он вновь вернулся в класс. Конфликты сразу возобновились.

Родители подали коллективные жалобы в полицию и департамент образования. При этом сама школа обратилась в правоохранительные органы с другой проблемой — мальчик приходил на занятия с побоями.

«Его самого нужно спасать»

Некоторые родители отмечали, что ребенок сам находится в тяжелой ситуации. По их словам, он боялся матери, а его поведение могло быть следствием домашнего насилия.

Одна из матерей рассказывала, что видела, как мальчик реагировал на жесты матери — он буквально съеживался и закрывал голову руками. Также она слышала угрозы в его адрес и грубое обращение. По ее словам, после очередного конфликта ребенок пришел в школу с синяками и повторял, что ничего не знает и ничего не скажет, что выглядело пугающе.

При этом в школе мальчик тянулся к взрослым: он охотно шел на контакт с психологом и обнимал сотрудников, но не проявлял подобного отношения к матери.

Мнение психолога

Психолог лицея объяснила, что агрессия ребенка может быть связана с нехваткой внимания и эмоциональной поддержки. Она отметила, что мальчик чувствовал себя несчастным на фоне других детей и выражал это через агрессию. По ее словам, мать воспроизводила модель воспитания, в которой росла сама, не осознавая последствий такого подхода.

