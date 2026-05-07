Ученица школы получила ожоги при взрыве страйкбольной гранаты в Ростовской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 74 0

Оперативно-следственная группа работает на месте инцидента.

Взрыв страйкбольной гранаты в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростовской области школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

В Ростовской области ученица школы пострадала из-за взрыва. По предварительной информации, это была страйкбольная граната. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 г. Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату», — сказано в сообщении.

Пострадала ученица 2008 года рождения. В ведомстве добавили, что у подростка незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь. Данных о других пострадавших в полицию не поступало.

Оперативно-следственная группа работает на месте инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что подростка с ножом остановили на входе в школу в Новом Уренгое. Сработавший металлодетектор предотвратил возможную трагедию. Как сообщили в Следственном комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу, проверка была организована по признакам преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Поразил спокойствием: мужчина пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете
14:40
Ученый из НАСА трижды пережила клиническую смерть и увидела загробный мир
14:30
В смартфоне соринку видят: подглядывание в чужой телефон грозит сроком
14:22
В Амстердаме стюардесса была госпитализирована из-за хантавируса
14:14
Скандалы и бойкоты на «Евровидении‑2026»: чего ждать зрителям от конкурса в мае
14:05
Россиян предупредили об опасном способе хранения шашлыка

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
«Мы люди»: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео