Ученица школы получила ожоги при взрыве страйкбольной гранаты в Ростовской области

В Ростовской области школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

В Ростовской области ученица школы пострадала из-за взрыва. По предварительной информации, это была страйкбольная граната. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 г. Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату», — сказано в сообщении.

Пострадала ученица 2008 года рождения. В ведомстве добавили, что у подростка незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь. Данных о других пострадавших в полицию не поступало.

Оперативно-следственная группа работает на месте инцидента и выясняет все обстоятельства произошедшего.

