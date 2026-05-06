Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

В ребенка случайно выстрелил его же старший брат.

Мальчик неделю не говорил родителям о пуле в руке

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Иркутске шестилетний мальчик получил ранение. Ребенок ходил с пулей в руке неделю, так как не сказал о травме родителям. Об этом сообщили в пресс-службе детской областной больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Во время игры с пневматической винтовкой старший брат случайно выстрелил в младшего. Ребенок испугался и сказал родителям, что напоролся на гвоздь.

Целую неделю ему делали перевязки дома, не подозревая, что внутри руки застряла пуля.

Поводом для обращения к врачам стали поднявшаяся температура и сильный отек конечности. Рентген показал: в руке мальчика застряла пуля.

Хирургам пришлось вскрывать гнойный очаг и извлекать инородное тело вместе с осколками костей.

Последствия травмы оказались серьезными. Сустав пальца разрушен, сохраняется угроза тугоподвижности. Из-за повреждения ростковой зоны палец может отставать в развитии и с годами стать заметно короче других.

Сухожилия остались целы. Врачи ожидают восстановления движений, но не в полном объеме и только при условии постоянных тренировок поврежденной конечности.

Медики напомнили, что пневматика — это оружие. Хранить его нужно так, чтобы ребенок не мог достать. Если выстрел все же произошел, необходимо немедленно обращаться к врачу. Время в таких случаях работает против маленького пациента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Мир магии в наушниках: HBO Max анонсировал новый проект о Гарри Поттере
12:17
В Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы
12:02
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
11:46
Маленький герой: мальчик успокоил агрессивную пассажирку на борту самолета
11:30
В поисках баланса: принц Гарри требует от родных уважения к Меган Маркл
11:14
«Думала, они уснут»: 21-летняя девушка отравила шестерых мужчин на свиданиях

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Приступы тошноты: принц Уильям заболел от беспокойства из-за интервью Гарри
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео