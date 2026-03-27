«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой

Евгения Алешина
В свои 65 лет артист полон сил и творческой энергии.

Сергей Пенкин не ест продукты животного происхождения

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин не ест продукты животного происхождения — это позволяет ему держать себя в форме. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

«Я пощусь. Не ем все, что связано с животными», — говорит певец.

В феврале этого года артист отметил 65-летие. Несмотря на солидный возраст, Сергей Пенкин все еще полон сил и творческой энергии. Как оказалось, никаких особых секретов по уходу за собой у певца нет. Более того, Пенкин добавил, что даже спортом ему заниматься совсем некогда, так как он все время проводит на гастролях. Его тренировки — это выступления на сцене.

«А когда спорт, если ты 500 километров едешь от одного города до другого? Переспать в гостинице, утром встать, позавтракать и пообедать, сразу ехать на саундчек, репетиции и вечером концерт. Ты на сцене тренируешься!» — говорит артист.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Сергей Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас. После гастролей артист устроил непреднамеренное фееричное «пуховое шоу» прямо в гостиничном номере.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Результат превзошел ожидания!» — SHAMAN написал хит для Ирины Круг
16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео