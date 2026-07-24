Юрист Катя Гордон обвинила блогера Иду Галич в самоутверждении за ее счет

Юрист Катя Гордон обвинила блогера Иду Галич в лицемерии и попытках самоутвердиться за чужой счет. Об этом она заявила в видео, которое опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Ролик стал ответом на недавнюю критику Галич, которая осудила колкие слова правозащитницы о внешности участниц реалити-шоу.

«Сладкоголосая Ида Галич обратилась ко мне, умудрившись наврать в одном видео несколько раз… Ты постоянно цепляешь меня и на шоу, и в реальности по одной простой причине — ты пытаешься возвысить себя не за счет реальных дел, а за счет милого спекулятивного обесценивания меня», — сказала Гордон.

Она также заявила, что истинная токсичность заключается вовсе не в ее острых шутках на шоу, а в поступках самой Иды. Юрист вспомнила историю со свадьбой телеведущей в природоохранной зоне и упрекнула Галич в том, что та, по ее мнению, слишком часто говорит о своем достатке.

«Не попутала ли ты, хвастаясь самолетом, наполненным твоими друзьями, и постоянными тезисами про несметное богатство твое и твоего мужа? Не попутала ли, Ида, ты?» — резко поинтересовалась Екатерина.

В завершение она отметила, что внешность ее самой сейчас далека от идеала. Юрист сообщила, что набрала лишний вес и повредила глаз, однако подчеркнула, что честность ей важнее мнимой красоты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конфликт также вмешалась жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, которая обвинила Галич в двойных стандартах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.