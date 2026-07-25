«Я выбираю себя»: бывшая жена Иракли раскрыла причину разрыва

Бывшая жена Иракли подтвердила окончательный разрыв их отношений

Бывшая жена певца Ираклия Пирцхалавы, известного как Иракли, Елена Гребенщикова подтвердила окончательный разрыв их отношений, заявив, что выбрала «себя». Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Мы расстались, потому что в какой-то момент поняли, что хотим разной жизни. Ираклий хочет большую семью, детей, какой-то традиционный вариант брака. Мне, конечно, уже поздно быть чайлдфри, но на данном этапе я хочу выбирать себя», — отметила Елена.

Она добавила, что долгие годы была женой и матерью, много сил отдавала семье и в какой-то момент поняла, что хочет разобраться в собственных желаниях. При этом Гребенщикова подчеркнула, что они с Иракли остаются близкими людьми и продолжают вместе воспитывать общих сыновей — Илью и Александра.

«Иракли, наверное, не тот человек, который будет способствовать тому, чтобы я шла, выбирала себя», — объяснила бывшая супруга.

Минувшей весной стало известно, что Иракли и Елена спустя 12 лет решили попробовать снова построить отношения. Во время съемок в реалити-шоу певец сделал бывшей супруге предложение. Гребенщикова согласилась, однако впоследствии они все же приняли решение не возобновлять семейную жизнь.

Одновременно с этим 22-летняя модель Екатерина Лукьянова заявила о беременности от Иракли, что вызвало обсуждения возможной измены. Как выяснилось, на тот момент Иракли и Елена уже расстались, но не могли сообщить об этом публично до выхода шоу в эфир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукьянова потеряла ребенка. После обследования у нее возникло подозрение на внематочную беременность, которое позже подтвердилось.

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