Боролся за жизнь: как спасали застрявшего на мели кита на Балтике

Продолжение истории, за которой следил весь мир. Возможно, она завершилась счастливым финалом. Кит, застрявший у берегов Германии, смог уплыть в море. Надежды на спасение уже практически не было. Животное боролось за жизнь из последних сил. Как киту удалось выбраться с мелководья, знает корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Горбатый кит, застрявший на песчаной отмели, наконец-то выбрался на свободу. Операция по его спасению длилась четверо суток. С помощью экскаваторов спасатели вырыли канал длиной около 50 метров. И в конце концов этой ночью, во время прилива, животному удалось выбраться по нему в открытое море. Никто не видел, как это случилось.

«Где кит?» — спросили у ученого.

«Я бы тоже хотел это знать. Вчера мы оставили его у самого последнего левого буя. Тогда ситуация была такая: он лежал сверху, у него уже не хватало сил повернуться, и его нельзя было трогать после тяжелой многодневной борьбы», — рассказал морской биолог Роберт Марк Леман.

Дело в том, что от долгого пребывания на мелководье и стресса кожа кита высохла и заметно истощилась. По этой причине на нее было нельзя надежно закрепить датчик. А если имплантировать его глубоко под кожу, можно занести инфекции. Биологи решили не подвергать животное дополнительным рискам.

«В принципе, существуют лодки и опытные команды, которые в аналогичных ситуациях сопровождали китов на протяжении нескольких сотен километров. Конечно, понадобится не одна лодка. Также нужно учитывать уровень стресса для животного. Все это приходится индивидуально оценивать в каждом конкретном случае», — сообщил сотрудница Института исследования наземных и водных диких животных Штефани Гросс.

«В эти минуты оперативные службы также пытаются обнаружить кита с помощью дронов. Поскольку существует опасность, что он снова окажется на мели. А мы этого не хотим», — заявила эксперт по морским вопросам в «Гринпис»* Даниэла.

По данным участников спасательной операции, в эти минуты кит находится в Любекском заливе на более глубокой воде. Его сопровождают катера водной полиции. Сейчас основная задача специалистов — постоянно отслеживать состояние животного. Ведь он провел несколько суток без еды, тратя колоссальную энергию на попытки сдвинуться. Кит может не ориентироваться в пространстве, и все еще сохраняется риск, что он может опять заплыть на мель.

* — внесен в перечень нежелательных организаций на территории РФ