Арестован министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев

Арестован министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Ковалев незаконно предоставил в аренду коммерческой организации помещения Невинномысского химико-технологического колледжа.

«Госслужащий совместно с иными лицами вопреки требованиям закона без проведения конкурентных процедур предоставили коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа», — сообщает надзорное ведомство.

Затем на арендованном участке появился четырехзвездочный отель, где чиновник и его близкие отдыхали бесплатно. Прокурор края Юрий Немкин потребовал уволить Ивана Ковалева с занимаемого поста. Суд заключил Ковалева под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал бизнесмену Александру Галицкому в переводе процесса в закрытый формат. Генпрокуратура России требует признать деятельность предпринимателя экстремистской на территории РФ. Представители инвестора заявили о желании бизнесмена пойти на мировое соглашение. Однако прокуратура указала на то, что примирение сторон в данном судебном споре не предусмотрено законом.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Результат превзошел ожидания!» — SHAMAN написал хит для Ирины Круг
16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео