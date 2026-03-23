Суд отказал бизнесмену Галицкому в переводе процесса в закрытый формат

Суд отклонил требование бизнесмена и инвестора Александра Галицкого о ведении процесса в закрытом режиме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Тверской суд Москвы не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры РФ о признании деятельности Галицкого на территории России экстремистской. Об этом просила сторона предпринимателя. Они аргументировали свое требование тем, что в деле фигурируют документы с гифом «Для служебного пользования», а также, что в процессе может быть раскрыта личная информация.

Также представители инвестора заявили о желании бизнесмена пойти на мировое соглашение. Однако прокуратура указала на то, что примирение сторон в данном судебном споре не предусмотрено законом.

В марте ведомство направило против предпринимателя иск в суд. Генпрокуратура требовала обратить в доход государства его недвижимость. Кроме того, запретить деятельность Галицкого и его корпорации Almaz Capital Partners на территории России и признать эту организацию экстремистским объединением.

Фонд, которым руководил бизнесмен, оказался причастен к финансированию украинских проектов. Причем, гранты были выделены уже после начала спецоперации, а сам инвестор был частью наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала.

В феврале 2026 года бывшая жена миллиардера Алия Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов. Спустя два дня она покончила с собой в изоляторе. Накануне прокуратура признала, что уголовное дело возбудили при отсутствии достаточных доказательств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галиций заявлял о несогласии с обвинениями. Более того, он утверждал, что материалы, представленные противоположной стороной, не соответствуют истине. По словам предпринимателя, он не управлял фондом и не имеет к нему какое-либо отношение с 2022 года. Более того, последние инвестиции в Украину были в 2021 году.

