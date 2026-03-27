Адвокаты участников нападения на журналиста «Известий» просили для них домашний арест

В подмосковном Подольске определяют меру пресечения участникам нападения на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Главного фигуранта — Павла Погосяна — арестовали на два месяца. Он — владелец сомнительной фирмы, которая занималась нелегальной продажей «красивых» номеров. И именно он считается главным зачинщиком циничного нападения на журналиста «Известий», который снимал материал про серую схему. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит, он сегодня работает в суде.

Предприниматель Павел Погосян идет в зал суда под конвоем и вынужден выслушивать неудобные вопросы журналистов.

Нападение на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина произошло в Подольске, и там же, в городском суде, сегодня решалась дальнейшая судьба задержанных. Журналист проводил расследование про торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Продавцы набросились на него с кулаками.

«Представился Павлом Погосяном. Ему не понравилось, что у меня в руках был телефон. Я оказался на диване и мне начали наносить удары. Начали наносить удары по голове, по лицу. Я закрылся руками», — рассказал Полторанин.

Полторанина закрыли в кабинете, отобрали телефон и жестоко избили. При этом допрашивали с пристрастием и угрожали нанести увечья. Корреспонденту показали ножницы и пообещали отрезать пальцы на руке. Но в итоге вся история закончилась тем, что подозреваемые сейчас здесь, в этом здании, за решеткой.

Предприниматели предстали перед судьей по очереди. Главный фигурант — Павел Погосян. Следом его свояк Артур Давыдов и третий участник нападения — Александр Фомин. Адвокаты просили не арестовывать подозреваемых, а оставить под домашним арестом.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста она подразумевает собой также обширный круг изоляции», — заявил адвокат.

Погосян даже извинился перед журналистом. Но тут же из материалов дела достали информацию о том, что Погосян официально нигде не работает, а Фомин и Давыдов ранее судимы. И Погосяна отправили под арест.

«Действиями указанных лиц может быть дана квалификация по похищению человека, нанесении телесных повреждений средней тяжести, может быть тяжкого вреда здоровью, также воспрепятствованию законной деятельности журналиста, и соответственно общий срок наказания может достигать до 15 лет лишения свободы», — пояснил адвокат Тимур Чанышев.

Предприниматели, напавшие на журналиста, искали автомобили с уникальными госномерами и пытались их перепродать, многократно завысив цену. А руки они подняли на военного корреспондента. Алексей Полторанин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость». Был ранен.

Расследование о продаже «красивых» номеров было не самым опасным в его карьере, но вышло так, что он столкнулся с людьми, которые были абсолютно уверены в безнаказанности и прикрытии своего бизнеса.

«Такое наглое действие со стороны данных лиц, которые показывают свою полную безнаказанность, не могут осуществляться без крышевания со стороны определенных групп чиновников», — считает бывший следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Сергей Гусев.

Жены подозреваемых пережили, возможно, самые неприятные минуты в своей жизни, скрывая свои лица от камер в коридоре суда. Но так ничего и не сказали в защиту своих мужей.

