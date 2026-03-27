Счастье в малом: инфлюенсеры призывают к осознанному потреблению

|
Дарья Орлова
Новое движение за упрощение быта набирает популярность в социальных сетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: инфлюенсеры призывают к осознанному потреблению

В современном мире растет сообщество блогеров-«достаточнофлюенсеров», которые пропагандируют отказ от лишних покупок ради душевного спокойствия. Об этом сообщает The Guardian.

Одной из ярких представительниц этого направления стала 52-летняя Анна Килпатрик. которая в марте 2026 года поделилась своей историей жизни в условиях осознанного самоограничения.

Женщина сознательно спит на широкой полке в прихожей, чтобы у каждого из ее двоих взрослых детей была отдельная комната, и при этом утверждает, что чувствует себя абсолютно счастливой.

По словам Килпатрик, обладание меньшим количеством вещей дарит человеку истинную свободу и избавляет от тревожности, связанной с беспорядком в доме. В своей книге она подчеркивает, что упрощение жизни ведет к улучшению финансового состояния и учит детей ценить нематериальные радости.

Эксперты и единомышленники движения выделяют несколько ключевых правил для достижения гармонии. Чарли Гилл, создательница контента из Манчестера, активно призывает соседей к взаимовыручке и совместному использованию инструментов вместо покупки новых.

Она убеждена, что такие просьбы укрепляют социальные связи и создают чувство общности. Другой важный аспект касается культуры дарения: вместо дорогих презентов предлагается дарить впечатления или услуги, например, помощь по дому.

Бывший fashion-редактор Мелани Рики рекомендует бороться с привычкой сравнивать себя с другими, ограничивая время в социальных сетях с помощью специальных блокировщиков приложений.

Кроме того, приверженцы философии «достаточности» советуют концепцию «медленного шопинга», когда каждая покупка тщательно обдумывается, а предпочтение отдается подержанным вещам или предметам, созданным своими руками.

Патрик Грант, судья шоу The Great British Sewing Bee, отмечает, что самостоятельное изготовление вещей или их ремонт создают глубокую эмоциональную связь с предметами быта.

Энни Филлипс, занимающаяся апсайклингом, добавила, что использование старой швейной машинки или самостоятельная починка бытовой техники приносят гораздо больше дофамина, чем импульсивные траты в магазинах.

Основная идея «достаточнофлюенсеров» заключается в смещении фокуса с владения имуществом на получение жизненного опыта. Это может быть изучение игры на музыкальных инструментах, прогулки на природе или экстремальные виды спорта.

Сторонники течения уверены, что подобные маленькие радости и внимание к простым вещам, таким как смена сезонов или уютные теплые носки, способны значительно повысить уровень удовлетворенности жизнью в условиях экономического давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео