Более 580 тысяч человек занимаются плаванием в Москве: чем полезен этот вид спорта

Собянин: более 580 тысяч человек занимаются плаванием в Москве

В Москве отмечен рост числа спортсменов, занимающихся плаванием на профессиональном уровне. В 2026 году в состав сборной города включены 525 человек, при этом 76 представителей столицы вошли в национальную команду России. Об этом сообщил портал mos.ru.

Как уточняется, развитие плавания в городе происходит системно: спортсмены проходят подготовку в специализированных школах и спортивных учреждениях. Увеличение числа участников сборных свидетельствует о высокой эффективности тренировочного процесса и уровне подготовки. Это также отражает интерес москвичей к водным видам спорта и расширение возможностей для занятий.

Дополнительным фактором развития направления становится модернизация спортивной инфраструктуры. В столице создаются новые комплексы и обновляются существующие бассейны, что позволяет проводить тренировки и соревнования на современном уровне. Власти города продолжают поддерживать массовый и профессиональный спорт, формируя условия для дальнейшего роста результатов и популяризации плавания.

Важно знать, что плавание укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, снимает нагрузку с позвоночника и суставов, а также повышает иммунитет и нормализует психоэмоциональное состояние.

