Выследили с беспилотника: год назад погиб военкор «Известий» Александр Федорчак

Ровно год со дня гибели нашего коллеги, военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Уже год.

Александр погиб вместе с коллегами с телекомпании «Звезда», когда их выследили с беспилотника и накрыли HIMARS. Александр погиб там, где и работал, — на передовой. Его родной Крым о нем помнит. Мы о нем помним.

Он последний из трех погибших за время СВО военкоров «Известий». Я надеюсь, что последним, что больше не будет потерь. И так трое погибших. И еще больше раненых. Такая работа. Опасная, но необходимая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.