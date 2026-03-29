Выследили с беспилотника: год назад погиб военкор «Известий» Александр Федорчак

Журналист погиб вместе с коллегами с телекомпании «Звезда».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Ровно год со дня гибели нашего коллеги, военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Уже год.

Александр погиб вместе с коллегами с телекомпании «Звезда», когда их выследили с беспилотника и накрыли HIMARS. Александр погиб там, где и работал, — на передовой. Его родной Крым о нем помнит. Мы о нем помним.

Он последний из трех погибших за время СВО военкоров «Известий». Я надеюсь, что последним, что больше не будет потерь. И так трое погибших. И еще больше раненых. Такая работа. Опасная, но необходимая.

Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

Последние новости

8:20
Хирурги‑гастролеры: как врачи без клиники калечат пациентов и уходят от ответственности
8:10
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2026
8:00
Россиянам рассказали о скрытом стаже, за который добавят пенсионные баллы
7:45
Осторожно, грибы! — Россиянам рассказали, как выбрать свежие шампиньоны
7:30
В российских школах начались весенние каникулы
7:15
ООН признала работорговлю преступлением против человечности: но не все с этим согласны

Сейчас читают

Украина перешла на московское время
Ливень-катастрофа обрушился на Дагестан: разрушенные дома и сотни тысяч человек без света
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео