Косметологу, из-за которой напали на журналистов, запретили определенные действия

Светлана Стофорандова Журналист

Косметологу из Зеленограда, в кабинете которой произошло нападение на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ, избрали меру пресечения. Ей назначили запрет определенных действий сроком на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сотрудники косметологического центра и супруг одной из них набросились на корреспондента и оператора, которые хотели снять сюжет про врача. Злоумышленники повредили дорогостоящее оборудование, а также таскали журналиста за волосы и заперли его в кабинете, не выпуская примерно 20 минут.

Съемочная группа приехала в клинику вместе с пострадавшей клиенткой Оксаной, чтобы получить комментарий руководства. Во время приема косметолог ввела ей филлер в межбровную складку, но препарат попал прямо в сосуд. В результате женщина ослепла на один глаз. Врачи подтвердили, что зрение утрачено навсегда и его уже не восстановить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что косметолог, испортившая здоровье своей пациентке, заявляет, что не в курсе этой истории.

