Понять зрителя без догадок: «Медиалогия» представила первый комплексный рейтинг сериалов

Как определить, что именно требует поддержки? Какие ориентиры? Любой список, любой рейтинг — это не просто цифры, а зафиксированная система ценностей.

И вот тут — самый интересный сюжет недели. Компания «Медиалогия» представила первый комплексный российский рейтинг сериалов, который учитывает 19 различных параметров: поисковые запросы, реальное время просмотра на телевидении и онлайн-платформах, обсуждение в социальных сетях. Какую систему ценностей зафиксировал этот рейтинг, расскажет корреспондекнт «Известий» Николай Никулин.

Южнокорейская «Игра в кальмара» — бедные оказываются в ловушке и вынуждены участвовать в турнире не на жизнь, а на смерть. Финальная битва харизматичных подростков с монстром из изнанки мира. «Очень странные дела».

Рекордсмен-долгожитель отечественного экрана, «След». 3500 эпизодов о том, как работают криминалисты и как торжествует справедливость. А еще «Фишер», «Ходячие мертвецы», турецкий «Зимородок» и даже «Симпсоны». Что объединяет эти совершенно не похожие друг на друга проекты?

Это самые популярные сериалы 2025 года. Компания «Медиалогия» представила новый Российский рейтинг сериалов. Вот первая восьмерка. Пять из них — отечественные. Один турецкий сериал. Полный список — это 100 проектов, и тут есть все то, что любит и смотрит наш зритель.

«В этой области я считаю, что мы уникальны, потому что мы разработали продукт, который включает полный цикл взаимодействия пользователя с сериалом», — отметила генеральный директор ООО «Медиалогия» Ирина Соломатина.

Такого прежде не было. Используется 19 различных метрик, чтобы дать объективную картину. Ведь зрительские оценки или оценки кинокритиков часто разнятся. Например, фильм Тарантино «Четыре комнаты» на популярных зарубежных сервисах зрители оценивают на 69 из 100, а критики всего на 13.

Всем нравятся разные сериалы. Кому-то триллеры, кому-то мелодрамы, а кому-то, как нам, кинокритикам, скучный философский артхаус. В 2025 году было выпущено несколько тысяч сериалов. Чтобы их посмотреть, не хватит и 100 лет. И вот рейтинг помогает определиться в выборе, не тратя время зря, и отделить то, что по-настоящему популярно, а что вкусовщина. Это, если угодно, гид по всем сериалам.

Ведущие эксперты киноиндустрии, приглашенные на презентацию нового сервиса, отмечают: единого общего рейтинга очень не хватало.

«Часто бывает так, что один и тот же сериал, который находится, доступен на разных цифровых платформах, имеет разные рейтинги, и, конечно, зрителя, который хочет посмотреть этот сериал, такая разности его путает», — поделился исполнительный продюсер телеканала РЕН ТВ Анатолий Тупицын.

Теперь же как зрителю, так и производителю будет легче ориентироваться в том, что по-настоящему интересно сейчас.

«Нам будет проще понимать, какой запрос сейчас у зрителя, да и проще отслеживать запрос, потому что мы можем быть порой оторваны от какой-то там реальности. Мы считаем, что там интересно про это, а на самом деле этого не интересно. Интересно про это», — рассказал продюсер Максим Королев.

Почему третий сезон «Игры в кальмара» возглавил рейтинг? Этому способствовал небывалый успех первого сезона — причем во всем мире, и, конечно, ожидания продолжения. Они тоже влияют на итоговые баллы, из которых считается рейтинг.

«Раньше инструменты были заточены на какой-то один из этапов: или просмотр, или обсуждение, или спрос. Мы же смотрим на сериалы комплексно и как раз полностью анализируем всю эту воронку с точки зрения каждого из этапов», — сравнил руководитель рабочей группы по разработке российского рейтинга сериалов Евгений Миронов.

Финальный сезон «Очень странных дел», например, вышел в ноябре, но зрители читали новости о нем уже начиная с февраля. И эта активность тоже учитывается. Как и учитываются теперь отзывы в социальных сетях после премьеры. Причем это могут быть как обзоры блогеров, так и комментарии о сериале в ленте новостей. Но главное в оценке — это, конечно, глубина просмотра самого сериала.

Проще говоря, если зритель не просто включил сериал, но и остался его смотреть и не только одну серию, это и есть показатель популярности контента. Именно эту популярность и будут измерять впредь. Оттого и интересно анализировать то, что объективно нравится зрителю.

«Помимо того, что ты оцениваешь важность первой минуты, ты оцениваешь важность последней минуты с точки зрения перехода зрителя с первой серии на вторую, со второй на третью», — отметил продюсер, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.

В первой пятерке одни продолжения. Третий сезон, пятый или 20-й. У всех сериалов есть свой постоянный зритель. У сериала «След», выходящего аж с 2007 года, зрители уже успели обзавестись детьми и превратить просмотр в семейную традицию. А вот сериал «Ландыши», расположившийся на шестой позиции, уникальный случай. Показанная в новогодние праздники актуальная новинка о любви дочери бизнесмена Кати к простому военнослужащему Лехе, ушедшему защищать родину, сделала актрису Нику Здорик суперзвездой.

«Аудитория в период новогодних праздников на платформе всегда достаточно большая, у нас что-то очень такое получилось, очень здоровское, ламповое», — оценил директор по контентной политике видеосервиса WINK Александр Косарим.

В сотне самых популярных сериалов огромное жанровое разнообразие. Фантастику любят зарубежную: «Одни из нас» или «Фоллаут». Остросюжетные триллеры о поиске убийцы — свои. Это и «Метод», и «Мосгаз», и «Фишер».

«Это такой жанр, который наш зритель любит и с удовольствием его смотрит. Но „Фишер“ еще и правда качественно, очень круто сделан, не похож ни на что, очень такой взрослый, жесткий, сам этот персонаж, у которого прекрасно там Иван Янковский воплотил», — похвалил креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев.

Отечественные зрители в принципе очень любят расследования. Это и исторический боевик «СМЕРШ 3», и остросюжетная драма «Камбэк» и детективы «Первый отдел», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и «Опасный».

«Опасный», например, это продукт очень интересный, это как «Джентльмены удачи» на современный лад. «Великолепная пятерка» это как «Улицы разбитых фонарей», но в ситуации не разбитых фонарей, а в красивом Петербурге», — отметила заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова.

Еще любопытный тренд: из 41 зарубежного сериала, восемь турецких. В интервью нашему каналу актер Эмре Алтуг признался, что успех «Зимородка», в котором он снялся, не столько удивляет, сколько радует.

«Можно сказать, что Россия стала моей второй родиной. Я вижу большое внимание в свой адрес», — рассказал турецкий актер Эмре Алтуг.

Запрос зрителя стал нагляднее. Отныне уже не будет сомнений, стоит ли снимать второй или третий сезон. В рейтинге те сериалы, которые создали свои миры и вселенные. По мнению продюсера и режиссера Федора Бондарчука, такой инструмент, несомненно, поможет лучше понять зрителя.

«Понимать его, чувствовать, чувствовать, а не работать вслепую», — заявил генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук.

