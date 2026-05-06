В Венеции стартует одна из старейших и самых престижных международных художественных выставок — 61-я биеннале современного искусства. Россия участвует в ней впервые за четыре года, и открытие нашего павильона вызвало настоящий скандал в Брюсселе. Ведомство фон дер Ляйен потребовало от правительства Италии объяснений и лишило выставку гранта в два миллиона евро, а жюри конкурса уволилось.

Против российских участников международного смотра даже устроили дешевую провокацию. Об истерике европейских и украинских чиновников — корреспондент «Известий» Мария Коровина.

О возвращении России на арт-олимпиаду возвещает вот такой колокольный звон. Наш павильон, где свои работы в свое время показывали Репин и Малевич, — сейчас в дыму. Тут протестный хоровод с файерами и полуобнаженными телами в исполнении активисток. Негодуют, что россиян все же пустили в эталонную демократическую Европу. Да еще и на площадку такого уровня.

Десятки музыкантов и художников из нашей страны к пропагандистскому удару были готовы. Показали проект под названием «Дерево укоренено в небе». Пространство внутри самого павильона — между прочим, спроектированного самим Щусевым, — украшено живыми цветами.

«Искусство должно оставаться независимым. Я глубоко убеждена, что открытие этого павильона, как и любого другого, имеет значение, поскольку это становится пространством для взаимного познания и понимания», — отметила комиссар российского павильона Анастасия Кареева.

Брюссельские чиновники ну очень старались, чтобы всего этого итальянские зрители не увидели. Впервые за всю историю главного мирового фестиваля искусств подключилась тяжелая евроартиллерия.

«Наша позиция предельно ясна. Мы решительно осуждаем тот факт, что Фонд Биеннале разрешил вновь открыть российский павильон. В связи с этим грант на два миллиона мы намерены приостановить», — заявил официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

Еврокомиссия уже обвинила Италию в нарушении антироссийских санкций. Из-за давления члены жюри массово подали в отставку — буквально за несколько дней до открытия. Итальянский Минкульт — тут как тут — нагрянул с проверкой.

«Многие говорят: русская культура — это оружие Путина, но это же просто смешно. Культура не может быть оружием. Культура — это то, что сближает», — подчеркнула журналист Фьямметта Кукурния.

И все же решение о том, что России — на биеннале быть, даже вопреки мнению властей, руководство выставки отстояло. Там внезапно захотели услышать другую точку зрения вместо строго выверенных «политических деклараций». Получается, не всем повестка застила сознание.

«Меня беспокоит цензура. Заявления, поступающие отовсюду, формирующие вердикт еще до начала дискуссии. Но биеннале — это не суд, это — сад мира», — сказал

Русский след, если приглядеться, может привести туда, куда совсем не ожидаешь. Документальный фильм из Перу, тоже участник биеннале, — о мамонте, которого нашли в нашем Красноярском крае. Оператор и продюсер — россияне. Потому что язык искусства — он универсален, и говорят на нем во всем мире.

