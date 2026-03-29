Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием

Сергей Добровинский

Президент отметил вклад организации в укрепление спортивных идеалов.

Сколько лет Олимпийскому комитету России

Президент РФ Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием.

«Нынешний юбилей — замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции», — гласит телеграмма на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и участвовала в возрожденных Олимпийских играх с 1900 года. Кроме того, наша страна дважды проводила состязания у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи.

Путин почеркнул, что Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр и готова помогать сберегать подлинные идеалы олимпизма. Глава государства пожелал сотрудникам Олимпийского комитета РФ, спортсменам, тренерам и наставникам, а также ветеранам олимпийского движения всех благ и успехов.

Ранее стало известно, что российские спортсмены, ставшие медалистами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии, получат повышенные выплаты.

