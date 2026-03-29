Двухлетняя девочка погибла на пожаре в Подмосковье

Ребенок находился дома без присмотра взрослых.

Фото: Telegram/Прокуратура Московской области/mosoblproc

Двухлетняя девочка стала жертвой пожара в Подмосковье. Об этом сообщила прокуратура региона.

В квартире жилого дома в городе Хотьково произошло возгорание — предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Установлено, что дети были дома без взрослых.

Когда пожарные потушили квартиру, они обнаружили труп девочки 2024 года рождения. Ее брат и сестра шести и девяти лет смогли самостоятельно покинуть жилье, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также в ведомстве напомнили родителям, что малолетних детей нельзя оставлять без присмотра.

Дети зачастую становятся жертвами пожара. Ранее ребенок пострадал в пожаре на 21-м этаже многоквартирного дома в Москве. Пламя охватило площадь в 90 квадратных метров. Дома находились женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Сообщалось, что оба выбрались из огня, ребенка увезла скорая помощь.

