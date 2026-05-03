На Москве-реке перевернулся катер с детьми

В районе Красногорска на Москве-реке столкнулись две лодки. В результате аварии перевернулся катер, на борту которого находились 13 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС. На месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, медики осматривают участников инцидента.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. На месте происшествия работает сотрудник ведомства. Следственный комитет также подключился к расследованию, чтобы установить все обстоятельства столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Строгиновским мостом на Москве-реке огонь охватил три яхты. Пожарные оперативно прибыли и потушили возгорание, благодаря чему пламя не успело перебраться на соседние лодки.

Как стало известно, людей на борту не было, однако бригада скорой помощи приехала на место происшествия.

