Россиян предупредили о рисках приобретения развесной крупы в магазинах

Мурад Устаров

Продукты несут в себе опасность, которую человеку сложно заметить.

Почему нельзя покупать продукты на развес

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Калинина: сыпучие товары на развес могут содержать вредных насекомых

Продающиеся на развес сыпучие товары могут сильно навредить организму. Об этом РИА Новости сообщила эколог Евгения Калинина.

По ее словам, все дело в опасных для человеческого здоровья амбарных долгоносиках и клещах, которые прячутся в крупах, сахаре, муке и готовых хлопьях. Она подчеркнула, что обнаружить насекомых сразу трудно из-за их микроскопического размера.

«Разновесные крупы, специи лучше, конечно, из открытых контейнеров, которые нам привозят иногда, не стоит покупать. Лучше покупать то, что было уже производителем зафиксировано в плотной упаковке. Это хотя бы снижает какой-то процент риска доставить домой зараженные продукты», — сказала Калинина.

Эксперт подчеркнула, что долгоносики и клещи могут вызвать аллергию, заболевания пищеварительной системы, а также образовать споры плесени в организме. Она добавила, что вредители могут обитать в магазинных продуктах долго. Насекомые появляются из-за нарушения условий хранения или ошибок при транспортировке.

