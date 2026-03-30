На майские праздники россияне поедут в Турцию, Китай, Индию и Беларусь. «Известия» составили топ самых популярных направлений, на которые пал выбор наших соотечественников.

Также аналитики наблюдают рост интереса туристов к Узбекистану, Азербайджану и Грузии. Что касается внутреннего туризма, тут почти ничего не изменилось: большинство выбирают Казань, Петербург, Москву, Нижний Новгород и Волгоград. Кроме того, многие уже планируют летний отдых. Для него предпочитают южные страны.

К слову, сейчас топ бронирований на лето возглавляет Италия. Турция лишь на втором месте.

Тем временем, горящие туры могут сгореть раньше срока: мошенники начали атаковать российских путешественников. Количество схем обмана растет в геометрической прогрессии.

Чаще всего потенциальных жертв заманивают рассылками с громкими объявлениями: «лучшее предложение для отдыха» или «остались последние места». Турист переходит на фейковый сайт якобы крупного туроператора, а потом аферисты стараются переманить «клиента» в личные сообщения. Там ему предлагают несуществующую бронь и торопят с оплатой, ведь предложение ограничено. Сразу после перевода денег связь обрывается.

