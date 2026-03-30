В Индии леопард напал на новорожденную девочку и попытался ее утащить

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Хищник подкрался к малышке во время ее сна.

В Индии леопард напал на новорожденную девочку

Фото: www.globallookpress.com/Winfried Schäfer

В индийской деревне Минаухни леопард напал на новорожденную девочку и попытался ее утащить. Об этом сообщило издание The Times of India.

По данным источника, трагический инцидент произошел, когда малышка спала в детской кроватке во дворе своего дома, пока мать готовила еду на кухне.

Хищник пробрался на территорию дома, схватил ребенка и попытался скрыться. Женщина вовремя заметила леопарда и подняла тревогу. На ее крик прибежал отец ребенка и соседи.

Испугавшись шума, леопард бросил девочку недалеко от дома и спрятался в близлежащем лесу.

Тяжелораненую от пасти и когтей хищника девочку нашли и экстренно доставили в больницу. Во время лечения девочка скончалась от полученных травм.

После трагедии местные жители запретили детям гулять на улице и сами стараются без надобности не выходить из дома. По словам местной полиции, в этом районе усилили наблюдение, а также направили специальные группы, чтобы отследить передвижения леопарда. Департамент лесного хозяйства также намерен провести расследование.

В другом индийском штате Махараштра фиксируются случаи нападения тигров. После того, как от лап хищника погибли два человека, власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеонаблюдение в местах частых встреч с дикими животными.

