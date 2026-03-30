Россиянам рассказали о самой распространенной схеме мошенничества в Турции

Дарья Бруданова
Путешественникам стоит быть бдительнее при аренде жилья.

Как россиян чаще всего обманывают в Турции при аренде жилья

Туроператор Долмуш: россияне сталкиваются с мошенничеством при аренде в Турции

Россияне все чаще становятся жертвами мошенников при аренде посуточного жилья в Турции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель туристического сектора Бекир Долмуш.

Собеседник агентства пояснил, что злоумышленники требуют внести предоплату за квартиру, а после этого исчезают. Так турист из России оказывается и без денег, и без выбранного жилья.

По мнению Бекира Долмуша, рост подобных схем мошенничества связан прежде всего с активным развитием онлайн-площадок и социальных сетей, где объявления о краткосрочной аренде публикую без должной проверки. В основном путешественники выбирают квартиру по самой низкой цене, при этом мало задумывают о достоверности информации.

Еще Долмуш считает, что наибольшему риску подвержены также туристы, бронировавшие квартиру напрямую у частных лиц, минуя проверочные сервисы. Это факт, как уточнил эксперт, создает хорошие условия для преступников. Кроме того, высокий спрос на посуточные квартиры в курортных городах Турции лишь способствуют появлению новых схем мошенничества. Чтобы обезопасить себя во время отдыха, Долмуш порекомендовал россиянам пользоваться только официальными сайтами для поиска жилья за рубежом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как не стать жертвой мошенников в Стамбуле. Эксперт по безопасности и отставной полицейский Мустафа Бегюрдж пояснил: в ситуации, когда злоумышленники пытаются навязать услуги или требуют плату за якобы подаренные вещи, необходимо четко и во всеуслышание произнести фразу: «Я сказал „нет“, оставьте меня в покое, это мошенничество». По его словам, такая реакция точно отпугнет потенциальных преступников.

