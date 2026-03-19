«Я сказал «нет»: как не стать жертвой обманщиков в Стамбуле

При столкновении с навязчивыми услугами в Стамбуле от них стоит твердо отказаться

Туристам, посещающим Стамбул и другие популярные турецкие города и курорты, следует отказаться от излишней вежливости при контакте с потенциальными мошенниками и громко заявлять о своем отказе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на турецкого эксперта по безопасности, отставного полицейского Мустафу Бегюрджю.

По словам специалиста, в ситуации, когда злоумышленники пытаются навязать услуги или требуют плату за якобы подаренные вещи, необходимо четко и во всеуслышание произнести фразу: «Я сказал „нет“, оставьте меня в покое, это мошенничество».

Эксперт подчеркнул, что это предостережение можно озвучивать как на английском, так и на русском языке. Главное — делать это уверенно, привлекая внимание прохожих.

Если мошенники проявят настойчивость или попытаются удержать человека физически, Бегюрджю порекомендовал немедленно перейти в многолюдное место. Нужно находиться в зоне обзора камер видеонаблюдения.

В случае возникновения прямой угрозы следует звонить по номеру экстренных служб 112 или обращаться в туристическую полицию по линии 153.

Для последующего разбирательства в правоохранительных органах эксперт посоветовал фиксировать происходящее. При этом, ключевым доказательством станут слова туриста на видео о том, что услуга была навязана против его воли.

Также рекомендуется запомнить точную геолокацию места инцидента и по возможности найти свидетелей среди окружающих. Для облегчения коммуникации можно привлечь сотрудников отеля или гидов.

Чтобы обезопасить себя, не стоит демонстрировать кошелек и карточки в людных местах.

Как разводят на «бесплатную» чистку обуви

Одна из самых старых и до сих пор работающих схем в Стамбуле — мошенничество с уличными «чистильщиками обуви». Злоумышленник, изображающий мастера, намеренно сталкивается с туристом и роняет щетку.

Путешественник из вежливости поднимает ее и возвращает, после чего следует благодарственное предложение «бесплатно» почистить обувь.

Проблема возникает после оказания услуги. Выясняется, что она вовсе не бесплатна, и с туриста начинают агрессивно требовать деньги.

Другие популярные схемы обмана

Схема со щеткой — далеко не единственная проблема для туристов. В Стамбуле также распространены:

«Приглашение в бар» — дружелюбный незнакомец заводит туриста в бар, где после знакомства с девушками приносят счет на сотни долларов;

«Помощь с дорогой» — обаятельный молодой человек предлагает проводить к достопримечательностям, но по пути заводит в ковровую лавку, где начинают агрессивно продавать товары;

Таксисты — везут «длинным маршрутом» или утверждают, что мост закрыт, требуя объезда;

Сдача в ресторанах — при оплате крупной купюрой могут сказать, что получили меньшую сумму;

Фальшивые массажисты — через соцсети предлагают выездной массаж, берут предоплату и исчезают.

