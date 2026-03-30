«Дело сделано»: сын с аутизмом вместе с ИИ спланировал убийство матери
Юноша до смерти забил женщину кувалдой.
В Великобритании 18-летний юноша до смерти забил свою мать кувалдой. По данным издания Daily Mail, он обсуждал убийство женщины с искусственными интеллектом.
Идеальная жизнь напоказ
В социальных сетях 45-летней Анджелы Шеллис все выглядело безупречно. Лента была наполнена фотографиями с детьми, теплыми признаниями и моментами семейного счастья.
Женщина посвящала публикации «своим мальчикам», отмечала важные события и делилась повседневной жизнью.
Однако за этой картиной скрывалась трагедия. Именно сын женщины, чьи фотографии она с любовью выкладывала, впоследствии лишил ее жизни.
После развода в 2021 году Анджела вернулась в Северный Уэльс и полностью сосредоточилась на детях. Несмотря на педагогическое образование, она выбрала работу школьной ассистентки, чтобы больше времени проводить с сыновьями — Тристаном и Итаном.
«Я никогда не пойму, как некоторые родители живут каждый день, зная, что где-то есть их ребенок, о котором они редко вспоминают, и просто продолжают жить без забот», — писала она.
Нейросети и опасные идеи
У младшего сына Анджелы — Тристана — были диагностированы аутизм и синдром дефицита внимания. При этом подросток все глубже погружался в радикальные интернет-сообщества, где распространялись агрессивные и женоненавистнические идеи.
Со временем он начал обвинять в своих проблемах мать. В какой-то момент юноша обратился к искусственному интеллекту, пытаясь получить советы о том, как избавиться от нее. Он жаловался на свою «неопытность» и искал способы реализации задуманного.
Нападение и обман
В октябре 2025 года Тристан приступил к исполнению плана. Он купил кувалду через интернет и напал на мать. Это произошло вечером в доме семьи.
Тристан не ограничился нападением. Он притворился, что хочет помочь раненой матери и убедил ее выйти из дома — сказал, что хочет отвести ее в больницу.
Вместо больницы Тристан привел мать в темную часть природного заповедника, где довел нападение до конца. Утром полиция обнаружила длинный кровавый след, ведущий к телу женщины.
Во время преступления юноша записывал происходящее на диктофон.
«Я просто убил ее… дело сделано», — сказал он.
Осознанность и приговор
В течение нескольких месяцев специалисты оценивали психическое состояние обвиняемого. Несмотря на диагнозы, эксперты пришли к выводу, что в момент преступления он полностью осознавал свои действия и не находился в состоянии, исключающем ответственность.
Как установило следствие, еще до трагедии он открыто писал в интернете о ненависти к женщинам и ощущении предательства.
Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 22,5 года.
«Мне совершенно ясно, что вы с нетерпением ждали возможности причинить боль и смерть вашей матери. Записывая свои действия на диктофон в течение нескольких часов, вы в полной мере наслаждались контролем над ней в последние минуты ее жизни и упивались совершенным насилием», — сказал судья во время оглашения приговора.
Читайте также
60%
