«Я устал, у меня дефициты»: как заставить себя заняться спортом

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Что поможет поддержать интерес к тренировкам?

Как не потерять мотивацию при занятии спортом

Тренер Гаврютина-Лисина: у человека нет понимания важности спорта

Чаще всего отказом от регулярных занятий спортом становится фраза: «Я устал, у меня дефициты». Об этом Life.ru рассказала тренер София Гаврютина-Лисина.

Эксперт добавила: большинство людей считают, что им необязательно заниматься спортом, поэтому легко заменяют, например, зарядку другими делами. Именно из-за этого возникает чувство лени и желание как бы сбежать от постоянных физических нагрузок.

При этом Гаврютина-Лисина не исключает, что на потерю мотивации могут влиять и другие факторы. Среди них — хроническая усталость, дефициты и другие состояния, на фоне которых человек действительно не может перебороть себя.

«Но в целом, чаще это психологическая проблема. Обычно дело в том, что у человека нет понимания важности спорта и физической активности в жизни», — сказала тренер.

Россиянам, желающим на регулярной основе заниматься спортом, Гаврютина-Лисина посоветовала встроить тренировки в свою жизнь как систему. То есть заранее определить дни для занятий и не пропускать их. Кроме того, эксперт порекомендовала избегать «рутины». Так, не стоит зацикливаться на одном варианте тренировок. По ее мнению, кому-то подходит бег, а кому-то танцы. Нужно найти свое.

Еще Гаврютина-Лисина отметила, что важно понимать роль тренера. Он, по мнению собеседницы издания, поможет держать тонус и не даст мотивации исчезнуть.

