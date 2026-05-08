Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы

Диана Кулманакова
Такой подход может стать спасением для людей с низким уровнем выносливости.

Как легко и эффективно укрепить и нарастить мышцы

JSHS: растяжение мышц помогает быстрее добиться их роста

Особая техника выполнения упражнений, называемая эксцентрической нагрузкой, позволяет эффективно укреплять мышцы при минимальных затратах энергии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science.

Научный эксперт Кен Носака из австралийского Университета Эдит Коуэн уверен, что такой подход может стать спасением для людей с низким уровнем выносливости.

Суть метода заключается в акценте на фазе удлинения мышцы под нагрузкой. Это происходит, когда человек медленно опускает гантель или плавно садится на стул.

По словам ученого, подобные действия создают значительное напряжение в тканях, но не требуют таких колоссальных усилий, как классический подъем весов.

«Представление о том, что физические упражнения должны быть изнурительными или болезненными, сдерживает людей», — говорит Носака.

Он подчеркнул, что для выполнения таких тренировок не нужно специальное оборудование — достаточно обычного спуска по лестнице или приседаний в домашних условиях.

Исследователи отметили, что эксцентрические нагрузки особенно полезны для пожилых людей и тех, кто ведет сидячий образ жизни.

В ходе одного из экспериментов было установлено, что женщины с лишним весом, которые просто регулярно спускались по лестнице, показали лучшие результаты по состоянию сердца и сосудов, чем те, кто поднимался вверх.

Основным препятствием для новичков часто становится отсроченная мышечная боль. Однако Кен Носака рассказал, что ее можно избежать. Если наращивать интенсивность постепенно, воспалительные процессы в волокнах будут минимальными.

Специалист поделился тем, что даже сохранение правильной осанки стоя является элементом такой тренировки из-за воздействия гравитации. Практичность метода заключается в его близости к повседневным движениям человека, что помогает легче сделать спорт полезной привычкой.

