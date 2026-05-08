Ученые раскрыли неожиданную особенность восприятия женского тела

Дарья Орлова
Эксперимент показал, на какую часть фигуры мозг обращает внимание в первую очередь.

На что больше всего обращают внимание в женской фигуре

BMC Biology: при оценке женской фигуры мозг ориентируется на нижнюю часть тела

Специалисты из Университета Западной Австралии выяснили, что при оценке женской фигуры человеческий мозг в основном ориентируется на нижнюю часть тела. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Biology.

Авторы научной работы решили изучить, какие именно визуальные особенности помогают людям определять размеры и пропорции тела. Для этого они провели эксперимент с участием 99 женщин.

Испытуемым показывали изображения женских фигур разного телосложения — от очень стройных до полных. В одних случаях участницы видели тело полностью, в других — только верхнюю или нижнюю часть силуэта. После этого им нужно было оценить размеры фигуры.

Исследование показало, что при просмотре исключительно верхней половины тела участницы гораздо чаще ошибались в своих оценках. При этом изображения с нижней частью фигуры позволяли определять размеры почти так же точно, как и при просмотре полного силуэта.

По словам ученых, именно бедра и ноги становятся для мозга главным ориентиром при восприятии телосложения. Дополнительные тесты также продемонстрировали, что значение имеют сразу несколько деталей — как внешний контур бедер, так и расстояние между ногами.

Авторы работы считают, что результаты исследования помогут лучше понять механизмы визуального восприятия и причины искаженного представления о собственном теле. В перспективе такие данные могут использоваться при изучении расстройств пищевого поведения, включая анорексию и компульсивное переедание.

