ФСБ заявила о разведдеятельности британского дипломата Джерардуса в Москве

ФСБ выявила черты разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе Джерардуса. Его лишили аккредитации и обязали покинуть страну в течение двух недель.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в рамках контрразведывательной работы было установлено наличие незаявленного разведывательного присутствия Великобритании, действующего под прикрытием дипломатического представительства в Москве.

По информации ведомства, Джерардус при оформлении документов для въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения, тем самым нарушив действующее законодательство.

Кроме того, в ФСБ заявили, что дипломат мог заниматься деятельностью разведывательного характера, которая представляла угрозу безопасности страны.

Отдельно отмечается, что он предпринимал попытки получить чувствительную информацию, в том числе во время неофициальных контактов с российскими специалистами в сфере экономики.

