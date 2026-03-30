ФСБ заявила о разведдеятельности британского дипломата Джерардуса в Москве

Дарья Орлова
Он был лишен аккредитации и обязан и покинуть страну.

Британский дипломат Джерардус занимался разведдеятельностью

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

ФСБ выявила черты разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе Джерардуса. Его лишили аккредитации и обязали покинуть страну в течение двух недель.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в рамках контрразведывательной работы было установлено наличие незаявленного разведывательного присутствия Великобритании, действующего под прикрытием дипломатического представительства в Москве.

По информации ведомства, Джерардус при оформлении документов для въезда в Россию сознательно указал недостоверные сведения, тем самым нарушив действующее законодательство.

Кроме того, в ФСБ заявили, что дипломат мог заниматься деятельностью разведывательного характера, которая представляла угрозу безопасности страны.

Отдельно отмечается, что он предпринимал попытки получить чувствительную информацию, в том числе во время неофициальных контактов с российскими специалистами в сфере экономики.

Ранее начальник полиции Ирана Ахмад Реза Радан объявил о задержании 500 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Из 500 задержанных 250 передавали данные для нанесения ударов по целям и поддерживали группировки, пытавшиеся дестабилизировать обстановку в стране.

