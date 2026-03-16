Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже

Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
15 марта начальник полиции Ирана Ахмад Реза Радан объявил о задержании 500 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
«Арестованы 500 шпионов, передававших информацию врагу и антииранским СМИ», — сообщило агентство Fars в Telegram.
Из 500 задержанных 250 передавали данные для нанесения ударов по целям и поддерживали группировки, пытавшиеся дестабилизировать обстановку в стране.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США обладают всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной защиты от атак дронов и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?