Конец эпохи людей: ИИ скоро превзойдет лучшие умы человечества

Daily Mail: ИИ скоро превзойдет экспертов в самом сложном экзамене мира

Искусственный интеллект может полностью освоить сложнейший в мире тест «Последний экзамен человечества» (HLE) уже через несколько месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Разработчики системы HLE из компании Scale подчеркивают, что прогресс технологий оказался настолько стремительным, что ИИ готов стереть грань между машинным и человеческим разумом в академической сфере.

Если пару лет назад популярный чат-бот ChatGPT от OpenAI не мог набрать более 3%, то последние результаты Google Gemini уже вплотную приблизились к отметке в 46%.

Исследователи отмечают, что еще недавно такие показатели считались невозможными для алгоритмов, работающих на базе больших языковых моделей.

Экзамен HLE состоит из 2,5 тысяч узкоспециализированных вопросов, охватывающих сотню областей — от ракетостроения до мифологии и физиологии.

Каждое задание требует уровня подготовки не ниже кандидата наук, а стопроцентный результат фактически присваивает статус «универсального эксперта».

«Мы хотели создать академический стандарт, ориентированный на возможности передовых экспертов-людей, который под силу решить лишь горстке людей на планете. Но за последние годы мы наблюдаем безумный прогресс в развитии рассуждающих моделей», — заявил ведущий исследователь проекта Scale.

С ним согласна и Кейт Ольшевска из Google DeepMind. Она подчеркивает, что достижение идеального результата стало лишь вопросом времени и приоритетов разработчиков.

Тест был сформирован на основе 70 тысяч заявок от специалистов из полусотни стран, а за лучшие вопросы был выплачен призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Основным критерием отбора стала сложность поиска ответа в интернете и необходимость глубокого логического вывода. Разработчики Claude из компании Anthropic также демонстрируют успехи, достигнув показателя в 34,2%.

Эксперты предрекают, что победа ИИ в этом соревновании станет таким же историческим событием, как триумф суперкомпьютера Deep Blue над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым* в 1997 году. По словам Чанга, после преодоления этого барьера ИИ придется тестировать на вопросах, ответы на которые современному человечеству вовсе не известны.

* — признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов